مجلس المحافظة يحل الهيئة الادارية لنادي كربلاء

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [ اين] نسخة منه، ان “المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية المؤقتة والمنتخبة للنادي بسبب تدني النتائج بصورة مستمرة”.وبين ان “المجلس خاطب اللجنة الأولمبية لتشكيل هيئة مؤقته لنادي كربلاء، لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافه ضمن قانون الدولة العراقية النافذة”.

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