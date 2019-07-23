التخطيط تكشف عن اجراء مسح وطني للقطاع الخاص ومعايير اختيار اعضائه

2019/07/23 | 16:46

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بغداد:سومر نيوز

كشفت وزارة التخطيط، عن اجراء مسح وطني للقطاع الخاص ومعايير اختيار اعضائه الـ{110}.

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