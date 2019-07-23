الاسدي يبحث مع وفد امريكي زيادة كفاءة اجهزة التحقيق في مكافحة الفساد

2019/07/23 | 16:46

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بغداد :سومر نيوز

بحث المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي في مكتبه مع المستشار الأمني للسفارة الأمريكية المنتهية ...

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