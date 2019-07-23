بريطانيا بانتظار

2019/07/23 | 16:46

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بغداد:سومر نيوز

تتأهب بريطانيا لمواجهة ليلة هي الأكثر حرارة في تاريخها، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن ا...

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