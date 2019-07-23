2019/07/23 | 16:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بريطانيا بانتظار "أحر ليلة" في تاريخها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
تتأهب بريطانيا لمواجهة ليلة هي الأكثر حرارة في تاريخها، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بريطانيا بانتظار "أحر ليلة" في تاريخها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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