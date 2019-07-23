مجلس كربلاء يحل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء

2019/07/23 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، اليوم الثلاثاء، ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني مستوى النادي بشكل كبير وآخرها الاخفاق في الصعود للدوري الممتاز.وقال المالكي في بيان حصلت وكالة النبأ للإخبار على نسخة منه، ان المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية المؤقتة والمنتخبة للنادي بسبب تدني النتائج بصورة مستمرة

وأضاف، ان "المجلس خاطب اللجنة الأولمبية لتشكيل هيئة مؤقته لنادي كربلاء لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ضمن قانون الدولة العراقية النافذة".



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