العمليات المشتركة: سنعلن عن خطة جديدة لتأمين محيط بغداد بعد إتمام إرادة النصر

2019/07/23 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… تعتزم قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، اعلان خطة عسكرية جديدة لتأمين محيط العاصمة بغداد بعد الانتهاء من عملية إرادة النصر، فيما بينت أن العملية تهدف للقضاء على الخلايا النائمة التي تهدد أمنة العاصمة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر […]

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