وزير النفط: تطمينات إيرانية بخصوص ضمان حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

2019/07/23 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الثلاثاء، عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمزوخليج عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية .

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