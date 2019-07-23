غوغل تدفع 11 مليون دولار لــ 200 باحث عن عمل

2019/07/23 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت شركة "غوغل" تسوية قضائية فيما يتعلق بدعوى ضدها تتهمها بالتمييز ضد المتقدمين للوظائف على أساس السن.

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