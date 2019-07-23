2019/07/23 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع، بحضور عدد من رجال الأعمال والاقتصاد، ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات المهنية، وممثلي الجهات المعنية في الحكومة المركزية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط.واعلن الدليمي عقب الاجتماع عن معايير اختيار الأعضاء الـ(110) للمجلس الأعلى لتطوير القطاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يعلن عن معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يعلن عن معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).