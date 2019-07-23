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شاهد بالفيديو.. جولة برنامج كلام الناس في منطقة المشتل ببغداد


شاهد بالفيديو.. جولة برنامج كلام الناس في منطقة المشتل ببغداد
2019/07/23 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: z5xnQ2MYefA

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