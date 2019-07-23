زراعة الانبار تعلن انخفاض نسبة الإصابة بمرض التفحم للموسم الحالي

2019/07/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أوضح رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الثلاثاء، ان نسبة الاصابة بمرض التفحم لمحصول الحنطة للموسم الحالي لم يتجاوز الـ 5%.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مرض التفحم الذي اصاب محصول الحنطة في الأعوام السابقة انخفض الى اقل من 5% للموسم الحالي بفضل توفير المبيدات الزراعية الامر الذي […]

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