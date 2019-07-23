مؤسسة السجناء توضح اسباب ايقاف صرف حقوق (520) مشمول بقانونها

2019/07/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اصدر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم،الثلاثاء، بياناً حول قيام عدد من المتضررين بالتظاهر امام مقر المؤسسة في بغداد ، احتجاجا على إجراءاتها بايقاف حقوق (٥٢٠) شخص مشمول بقانونها .وذكر السلطاني في بيان ، تقلت وكالة / بدر نيوز/ على نسخة منه ، “أقام عدد من المتضررين من […]

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