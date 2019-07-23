مالية الحشد الشعبي توزع “الكي كارد” لمنتسبي اللواء العاشر

2019/07/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بتوزيع بطاقات “الكي كارد” لمنتسبي اللواء العاشر في الحشد الشعبي.وذكر اعلام الحشد” إن مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بتوزيع بطاقة ( الكي كارت ) الى منتسبي اللواء العاشر التابع الى قيادة عمليات قاطع الرافدين للحشد الشعبي”./انتهى

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