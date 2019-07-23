2019/07/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي مع المستشار الأمني للسفارة الأمريكية المنتهية أعماله جون اثين وبديله دوغ فضلاً عن المستشار العسكري للسفارة توماسز، سبل التعاون المشترك بين السفارة الأمريكية ووزارة الداخلية من ناحية زيادة كفاءة الاجهزة التحقيقية في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي وكذلك انتهاكات حقوق الانسان .وشكر المفتش العام خلال اللقاء بمكتبه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش الداخلية يبحث مع دبلوماسيين امريكيين زيادة كفاءة الاجهزة التحقيقية في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي وانتهاكات حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش الداخلية يبحث مع دبلوماسيين امريكيين زيادة كفاءة الاجهزة التحقيقية في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي وانتهاكات حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).