“يس عراق” ترافق عملية فتح مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الكرد الفيليين في بادية المثنى

2019/07/23 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق باشرت لجنة مشتركة من الحكومة المركزية، الثلاثاء، بفتح مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الكرد الفيليين في منطقة الشيخية ببادية المثنى بحضور عدد من المسؤولين المحليين والسياسيين الكرد.وقال نائب رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد في مؤتمر حضرته “يس عراق” إن هذه المقبرة التي اكتشفت في نيسان الماضي تضم رفات أكثر من مئة […]

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