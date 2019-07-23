فيزا كويتية متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي

2019/07/23 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت دولة الكويت، عن منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان بحسب صحيفة الرأي الكويتية، اطلع عليها “النور نيوز”، اليوم، انه “تم تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم (القائمة البيضاء) تشمل منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.

وأضاف، ان “هناك خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة”، مشيرا الى “زيارة وفد عراقي الأسبوع الماضي، وهناك رغبة سامية لفتح أسواق حرة”.

ووقعت وزارة التجارة العراقية مع الجانب الكويت في (21 شباط 2019)، محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، والاتفاق على آليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة.

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