تفاصيل جديدة بشأن اختفاء موسى الصدر

2019/07/23 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.وقرر المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، من بينهم سيف […]

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