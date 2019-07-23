نفط الوسط يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق

2019/07/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتم نادي نفط الوسط، ثاني صفقاته من المحترفين الأجانب بضم النيجيري أودا مارشال، لاعب الإسماعيلي السابق، بشكل رسمي.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط فراس بحر العلوم : “النيجيري أودا مارشال وقع رسميا على عقد يمتد لموسم واحد بطلب من الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدرب القدير راضي شنيشل”.

وتابع: “مارشال يمثل الصفقة الثانية للنادي على مستوى المحترفين بعد المغربي زكريا إسماعيل الذي تم تجديد عقده لموسم آخر”.

وبين أن النيجيري مارشال سبق وأن احترف في الدوري المصري مع فريقي إنبي والإسماعيلي، ويعد من اللاعبين المميزين الذين يعول عليهم الجهاز الفني في الموسم المقبل.

يشار إلى أن فريق نفط الوسط يخطط لاستعادة مكانته بالمنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

المصدر:كووورة

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