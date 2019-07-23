الداخلية تعلن إستمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الإعداد لبديل الكتروني

2019/07/23 | 17:06

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الأعداد لعقد الكتروني، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة.

وذكرت الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، ترأس اليوم اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم (9) بحضور الاعضاء كافة"، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش عدداً من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة الامني والخدمي والاداري ومختلف مفاصل العمل الاخرى".

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون "المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ومنها تنفيذ البرنامج الحكومي وادراج مناقشته كفقرة ثابتة في كل اجتماع، وبحث تحديد الاليات الادارية الخاصة بنقل ذوي الشهداء وفقاً للأطر القانونية".

وأضاف بيان الداخلية، أن "هيأة الرأي أقرت استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين الأعداد لعقد الكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في الوزارة".

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال المال

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أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، معايير اختيار أعضاء المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص.

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