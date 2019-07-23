شركة كويتية تحصل على تعويضات عن خسائرها في حرب الخليج

2019/07/23 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دفعت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لشركة البترول الوطنية الكويتية مبلغ 270 مليون دولار أمريكي.

وأكدت اللجنة التي يقع مقرها في جنيف "أن هذه الدفعة

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