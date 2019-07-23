هيئة المنافذ تكشف عن نسبة انجاز مشروع تأهيل عرعر الحدودي

2019/07/23 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، أن تأهيل منفذ عرعر مع السعودية وصل الى 40%، فيما أكدت أنه سيتم تسليم المشروع متكاملاً منتصف

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