2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏أكثر أندية كرة القدم قيمة لـ عام 2019 حسب Forbes: 1- ريال مدريد (4.24 بليون $) 2- برشلونة (4.02 بليون $) 3- مانشستر يونايتد (3.81 بليون $)

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