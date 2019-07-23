بدء الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ

2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية وفد العراق المشارك في الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ ، الذي يعقد للفترة من 23-25 تموز الحالي في مقر وزارة النقل السعودية ، بحضور السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية قحطان الجنابي .وقال رئيس هيئة المنافذ :” ان الجانبين ناقشا مراحل إنجاز منفذ […]

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