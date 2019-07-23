القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء في الانبار

2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء في محافظة الانبار.وذكرت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بيان” توفرت لدينا معلومات من أحد مصادرنا العاملة ضمن قاطع المسؤولية عن تواجد المتهم (س ص م) والمطلوب وفق احكام المادة (446) ق.ع وعلى الفور تم تشكيل قوة من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية وبدلالة المصدر حيث […]

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