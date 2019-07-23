2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الصيادي في تصريح صحفي ان "ملف تهريب سعات الانترنت من قبل الفاسدين هي قضية متشعبة ومعروفة للجميع ولايمكن اخفاؤها او التغاضي عنها"، مبينا انه "للاسف الشديد فان بعض الاطراف السياسية توافقت فيما بينها على قضية التهريب والسرقة من خلال الرشاوي وتغطية هذا السارق من قبل السارق الاخر واعطاء اموال لهذا الحزب او ذاك ودعم هذه الشخصية لتكون غطاء لهم على حساب خصومهم في معادلة خطيرة دفع ثمنها المواطن البسيط".واكد الصيادي ان "الدولة العراقية اليوم هي عبارة عن دولة مسروقة من قبل بعض الكتل السياسية وهنالك ارادة لايقاف دور المعرفة والتقدم والتكنلوجيا والتي وصلت الى حد سرقة سعات الانترنت من قبل بعض الفاسدين يقابلها صمت غريب من قبل الحكومة دون اتخاذ أي اجراءت رادعة تجاه اؤلئك الفاسدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن توافق سياسي في تهريب سعات الانترنت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن توافق سياسي في تهريب سعات الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).