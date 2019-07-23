العراق والسعودية يكشفان موعد تسليم منفذ عرعر الحدودي

2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واكد رئيس هيأة المنافذ في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجانبين ناقشا مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40% ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملاً منتصف شهر تشرين الأول القادم، ومناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة الطيران المدني لكلا البلدين والتي تضمنت العمل على توسعة عدد الرحلات الجوية وكذلك تسهيل الإجراءات في منح التأشيرة لأصحاب المركبات والمواطنين وفق مبدأ التعامل بالمثل".واضاف" كما تم خلال الاجتماع مراجعة مذكرة التفاهم المشترك والخاصة بالنقل البري والبحري ، وتحديث الفقرة 6/أ من مذكرة النقل البري والتي تضمنت السماح بعبور الحافلات المحملة لكلا حدود البلدين بما يضمن حقوق الجانب العراقي في عملية التبادل التجاري".وبين العقابي أنه" تم الاتفاق على أتمتة الإجراءات الكمركية من خلال نافذة التبادل التجاري بما يضمن حسن الأداء والأنسابية في حركة البضائع والسلع، مبديا الجانب السعودي استعداده بتزويد الكمارك العراقية بنظام الاتمتة والمساعدة في تطوير قدرات موظفي الكمارك من خلال زجهم في دورات تدريبية للعمل على هذا النظام".ويستانف الجانبان مباحثاتهما يوم غد لاستكمال بقية المواضيع المثبتة في أجندة اللجنة المشتركة.



وتأتي هذه اللجان التنسيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار وتحقيق الفائدة والمنفعة التجارية بما يضمن الحقوق الاقليمية والوطنية في هذه الاتفاقيات والتي ستكون انطلاقة حقيقية بتعاونات مستقبلية وعلى مختلف الأصعدة.انتهى

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