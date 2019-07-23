المسابقات تلزم المدربين واللاعبين والإداريين الحضور الى مقر الاتحاد لتوقيع عقودهم

2019/07/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الزام الاندية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقره لتوقيع عقودهم.وذكرت اللجنة في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “جميع الاندية المنضوية تحت مظلته، يجب ان تلتزم بالتعليمات بالنسبة لعقود المدربين واللاعبين والإداريين الذين يرومون التوقيع في أنديتكم، وعليهم الحضور الى مقر اتحاد […]

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