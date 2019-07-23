“الموت” يحصد ارواح العراقيين على طريق بغداد صوب اقليم كردستان

2019/07/23 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يحصد الموت بشكل يومي ارواح العراقيين على الطريق الخارجي الرابط بين بغداد والمتجه صوب اقليم كردستان.حيث لا تزال الحوادث تسجلا ارقاما متصاعدة حتى اصبح هذا الطريق يسمى “بطريق الموت” بسبب التعرجات الموجودة فيه وعدم صيانته بشكل دوري.

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