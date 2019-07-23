آمر اللواء 42 بالحشد: فتح جميع الطرق المغلقة من قبل داعش في الطارمية

2019/07/23 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري، الثلاثاء، فتح جميع الطرق المغلقةفي قضاء الطارمية شمالي بغداد من قبل تنظيم داعش الاجرامي، مبينا ان "ارادة النصر" كانت عملية مشاة بالدرجة الاولى حققت نجاحات كبيرة.وقال الجبوري في تصريح لموقعنا، ان "جزءا واسعا من عملية ارادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد ومحيطها المرتبط بمحافظات نينوى والانبار ...

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