المهندس يتفقد سير عملية إرادة النصر الثانية في قاطع عمليات شرق الانبار

2019/07/23 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، سير عمليات إرادة النصر الثانية في قاطع عملية شرق الانبار للحشد.وذكر موفدنا، ان المهندس قام بزيارة مقر قيادة عمليات قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي للوقوف على سير عمليات إرادة النصر (المرحلة الثانية) ضمن قاطع المسؤولية.واضاف ان المهندس استمع الى ايجاز عن سير العمليات ...

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