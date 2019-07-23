نائب يكشف عن توافق سياسي في تهريب سعات الانترنت

2019/07/23 | 17:18

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، ان ملف تهريب سعات الانترنت هو ملف متشعب ومعلوم للجميع...

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