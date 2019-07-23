2019/07/23 | 17:18

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بغداد :سومر نيوز

يمكن لمستخدمي "واتس آب" على هواتف "آيفون" الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق مستق...

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