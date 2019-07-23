الفتلاوي يستلم مهامه كقائد لشرطة النجف

2019/07/23 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، يوم الثلاثاء، استلام

العميد فائق فليح الفتلاوي، مهام منصبه الجديد كقائد لشرطة

المحافظة، خلفاً للقائد السابق العميد محسن كامل الجابري.

وقالت المديرية في بيان مقتضب إن مراسيم استقبال الفتلاوي جرت بحضور

مدراء الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط ومنتسبي المديرية.

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