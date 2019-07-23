2019/07/23 | 17:31

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كهرباء الجنوب: الكهرباء ستتحسن في قضاء أبي الخصيب

كلمة -

بغداد

أكدت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، يوم

الثلاثاء، بان قضاء ابي الخصيب جنوب مركز مدينة البصرة، سيشهد اكثر

تحسين واستقرار في التيار الكهربائي بعد إنجاز مشروع خطي الرومية

(٣٣ ك.ف) المستحدث.

وأفاد مدير عام الشركة المهندس، نشأت كاظم ياسين، في بيان له، بان

"القضاء سيشهد اكثر استقرار من حيث تجهيز التيار الكهربائي بعد

إنجاز مشروع مد خطي الرومية ( ٣٣ك.ف ) ثنائي الدائرة المنفذ من قبل

قسم تنفيذ المشاريع في فرع توزيع كهرباء البصرة أحد فروع الشركة

العامة".

وبين بان "الخطين سيغذيان محطة الرومية الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف )

المقترحة من ضمن خطة الشركة الاستثمارية لعام ٢٠١٩".

وأضاف ياسين، بان "الخطين سيخرجان من متنقلة المعهد الصناعي ( ١٣٢ /

٣٣ ك.ف ) بطول / ٦٧٥٠ م /"، مشيرا إلى أن "الهدف من المشروع لتخفيف

الاحمال والاختناقات الناجمة عن تفتت الاراضي الزراعية و زيادة

الرقعة السكانية في القضاء".

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