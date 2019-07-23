اندلاع حريق داخل مزرعة في عين كاوة بأربيل

2019/07/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل إحدى المزارع في ناحية عين كاوة بمحافظة أربيل دون وقوع خسائر بشرية.وقال مصدر محلي في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن حريقاً اندلع داخل مزرعة خلف شارع القنصلية الأميركية في ناحية عين كاوة بمدينة أربيل”.وأضاف، أنه “لم تسجل أية خسائر بشرية كون المنطقة […]

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