2019/07/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة التمييز الاتحادية : وزارة الشباب والرياضة اعلى جهة حكومية تعنى بهذا القطاع وهي مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية

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