فرع جديد اخر لزين العراق في الرميثة.. لتلبية احتياجات مشتركيها أينما كانوا

2019/07/23 | 17:37

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منط...





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