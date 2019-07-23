العضاض يبحث مع وزير الداخلية إدارة الملف الأمني في العاصمة

2019/07/23 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أشاد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، بحجم التضحيات الكبيرة التي تقدمها قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وبكافة تشكيلاتها في محاربة الارهاب والارهابيين والسهر على راحة المواطنين وسلامة ارواحهم وممتلكهاتهم.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “رئيس مجلس محافظة بغداد وخلال زيارته وزير الداخلية ياسين الياسري بحضور محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، بحث معه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها امكانية تجهيز شرطة المرور بدراجات جديدة، فضلا عن اعمار عدد من مراكز الشرطة”.





وأشار العضاض، الى “الانجازات الامنية الكبيرة التي اخذت تسجلها وزارة الداخلية بين الحين والاخر وهو ما يبعث الامل بقوات امنية قادرة على حماية المدنيين بشكل كامل”.



وعلى صعيد آخر، ناقش رئيس حكومة بغداد المحلية “الواقع الامني في العاصمة واطرافها وجهود وزارة الداخلية المبذولة في تعزيز سلطة الامن والامان”، داعيا الى” الانتهاء من نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية والتخلص من عسكرة المجتمع ومغادرة المظاهر الامنية التقليدية واعتماد اساليب حديثة ومتطورة في حفظ امن العاصمة واستقرارها”.





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