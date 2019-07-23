الحشد الشعبي يؤمن سور بغداد ضمن عملية ارادة النصر

2019/07/23 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان لاعلام الحشد ، نسخة منه، ان القوات تمكنت "من تامين سور بغداد وطريق العبايجي وعدد من البساتين والبحيرات بمساحة اجمالية تصل الى 95 كيلومتر".

وتابعت "تم انهاء تفتيش وتطهير 30 قرية، عثر خلال ذلك على مضافتين لتنظيم داعش الارهابي، والعثور ومعالجة 18 عبوة ناسفة، بالاضافة الى العثور على مجموعة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة".

انتهى .



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