2019/07/23 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلن مدير دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي، الثلاثاء، نجاح “مشروع التوعية التقديرية المجتمعية” الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.وقال الموسوي في تصريح صحفي، انه “بالتعاون مع منظمة إمفنت الدولية تمكنا من انجاح مشروع التوعية التقديرية المجتمعية الهادف الى تلقيح جميع الاطفال بنسبة 100 % ضد الامراض السارية والمعدية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تسجل نجاحاً لمشروع صحي الأول من نوعه في الشرق الاوسط المركز الخبري الوطني.

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