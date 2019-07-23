الفتح: تيار الحكمة يتحمل مسؤولية فشل الحكومة وتظاهراته للحصول على مكاسب

2019/07/23 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين تحالف الفتح، الثلاثاء، أن عمل المعارضة السياسية مراقبة العمل الحكومي وتقويم مسارها وليس استخدام الشارع والخروج بالتظاهر، فيما اعتبر ذهاب تيار الحكمة نحو التظاهر بالأمر الخطير وغير الصحيح.وقال عضو التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مفهوم المعارضة السياسية مراقبة الحكومة من خلال تنفيذ برامجها الخدمية تجاه المواطن وليس […]

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