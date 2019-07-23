مجتمعنا والهوية الضائعة

2019/07/23 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجاد العسكري

ان الحياة الطويلة لابد ان تلحق بها مشاكل تتناسب مع امتداد الحياة وتعقيداتها التي قد تهيئ الفرص لنجاحات متتابعة , او قد نتعرض لظروف

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