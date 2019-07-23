الخزعلي: مستمرون بمتابعتة ملف التلوث البيئي في البصرة (وثائق)

2019/07/23 | 17:43

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الخزعلي: مستمرون بمتابعة ملف التلوث البيئي في البصرة (وثائق)

اعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي استمرار متابعتته

لمعالجة التلوث البيئي في البصرة وعلى الجهات الحكومية المعنية تحمل

مسؤلياتها لأنهاء هذا الملف الذي ضحيته أبناء البصرة خاصة و ملف

قضاء المدينة وناحية الشهيد عز الدين سليم يمثل نموذج من متابعتنا

لهذا الملف.

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