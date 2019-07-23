2019/07/23 | 17:43

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العراق يوافق على مشروع مد سكك شلامجة —بصرة من قبل مؤسسة المستضعفين

الثلاثاء

23

تموز

2019 :

05:16 pm

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أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة

العراق على مشروع مد خط سكك حديدية (شلامجة — بصرة) من قبل مؤسسة

المستضعفين.وقال مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني خير الله خادمي، إن

"مؤسسة المستضعفين ستمول وتنفذ المشروع والعراق وافق على ذلك".وأشار إلى إيفاد وفد مكون من 8 أفراد للعراق الاسبوع المقبل، لمعاينة

موقع انشاء الخط السككي بين شلمجة والبصرة.وحول المصاعب اللوجستية بيّن خادمي أنه "يتعين نزع الالغام في المنطقة

العراقية التي سيقام عليها المشروع لكونها كانت منطقة حربية".

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