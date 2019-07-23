وزير النفط : روحاني قدم لعبد المهدي تطمينات حول ضمان حرية الملاحة الآمنة في الخليج ومضيق هرمز

2019/07/23 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الايراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمزوخليج عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية ./ انتهى

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