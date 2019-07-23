2019/07/23 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.وأكد الغضبان أن إيران التزمت بهذا الأمر خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى طهران، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعطى تطمينات لعبد المهدي بشأن ضمان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تقدم تطمينات للعراق بشأن حرية الملاحة في الخليج المركز الخبري الوطني.

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