مقتل شخص نتيجة نزاع عشائري شرقي الديوانية

2019/07/23 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل شخص نتيجة نزاع عشائري شرقي محافظة الديوانية.

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