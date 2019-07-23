2019/07/23 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مركز الاعلام الرقمي ان التحذيرات التي ذكرها بعض الباحثين حول تطبيق FaceApp ، الذي يغير شكل وجه الانسان، تفتقر للدقة ومُبالغ فيها .وقال المركز، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الكثير من التطبيقات التي يستخدمها الملايين تلجأ الى نفس الآليات التي يستخدمها هذا التطبيق، كما ان سياسة الخصوصية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز الاعلام الرقمي: التحذيرات بشأن تطبيق FaceApp غيردقيقة وكالة خطوة برس.

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