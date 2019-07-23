صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد العالم

2019/07/23 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي، والتعريفات الجمركية المفروضة على سلع صينية من جانب الولايات المتحدة.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء، إن النمو في 2019 سيتراجع بـ 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة.

كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.

وأدى استمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية، والجيوسياسية في المنطقة بشأن إمدادات الطاقة، إلى ظهور غيوم قاتمة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الصندوق أن الأرقام الصادرة تشير بشأن إجمالي الناتج المحلي حتى هذا الوقت من العام، إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع.

وزاد: "تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة".

وأشار الصندوق في تقريره، أن ميزان المخاطر المحيطة بالتنبؤات، يسير نحو التطورات السلبية.

وتشمل هذه التطورات مزيدا من التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا، التي تؤثر على المزاج وتُبطئ الاستثمار.

ودعا الصندوق إلى الحد من التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا، والتعجيل بإزالة أجواء عدم اليقين حول الاتفاقيات التجارية، بما فيها الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة التي تضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وعلى وجه التحديد، أشار الصندوق إلى أنه ينبغي أن تحجم البلدان عن استخدام التعريفات الجمركية في استهداف موازين التجارة الثنائية، أو استخدمها كبديل عن الحوار كأداة ضغط على الأطراف الأخرى لكي تُجري إصلاحات.انتهى

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