موجة استقالات في إنجلترا ترحيبا بجونسون

2019/07/23 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..استقالت وزيرة التعليم البريطانية آن ميلتون، الثلاثاء، قبل إعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد والرئيس الجديد لحزب المحافظين، بوريس جونسون وفقًا لتقرير صادر عن منظمة القدس الدولية على الإنترنت.وقالت ميلتون في خطاب استقالتها إنه لديها “مخاوف كبيرة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق”.وأضافت قبل يوم واحد من تسليم ماي السلطة لزعيم […]

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